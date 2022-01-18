Неудачливый мужчина угадал все числа в лотерее и остался без огромного выигрыша

«Самый неудачливый британец» угадал все числа в лотерее, но остался без огромного выигрыша из-за путаницы с билетами. Об этом сообщает LadBible.

В начале января 23-летний Росси Кармина из Лондона купил лотерейный билет Euromillions. После тиража лотереи, который состоялся на следующий день, он проверил выигрышные числа и обнаружил, что они полностью совпадают с его комбинацией в билете.

Лишь позднее мужчина обратил внимание, что билет, который он купил, не участвовал в прошедшем розыгрыше и предназначался для следующего тиража. Из-за этого он не смог получить выигрыш, который составлял более 14 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей).

По словам Кармины, теперь ему трудно отделаться от мыслей о деньгах, которые он едва не выиграл. «Я мог бы купить маме новый дом, мог бы купить Ferrari, — перечисляет он. — Трудно об этом не думать. Я был бы обеспечен на всю жизнь».

Ранее студентка из британского графства Хартфордшир угадала все числа, которые выпали во время розыгрыша лотереи Euromillions, но забыла купить лотерейный билет. Если бы не ее забывчивость, она могла бы получить до 182 миллионов фунтов стерлингов (19 миллиардов рублей).