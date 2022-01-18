В Германии осталось газа на несколько дней

В Германии запасов газа осталось на несколько дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства экономики ФРГ.

По данным ведомства, газохранилища страны заполнены на 50,6 процента, что означает, что оставшегося в них газа хватит на использование в течение 18 дней.

Ответ министерства последовал после депутатского запроса из Бундестага. При этом расчеты были произведены по состоянию на 11 января. «Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6 процента (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», — говорится в документе.

Низкий уровень заполненности хранилищ стал одной из причин энергетического кризиса в Европе, начавшегося в августе прошлого года. Из-за него цена на топливо на европейских биржах резко выросла и достигла исторического максимума в 1200 долларов за тысячу кубометров.

