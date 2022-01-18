Коллеги рассказали о последних днях покончивших с собой сургутских медсестер

В последние дни перед самоубийством медсестры-анестезисты Сургутской травматологической больницы Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова были подавлены, однако то, что они покончили с собой, стало для друзей и близких неожиданностью. О событиях, предшествовавших двум трагическим случаям, «Ленте.ру» рассказали их коллеги, которые возлагают вину на руководителей медсестер.

По словам сотрудников больницы, в медучреждении практиковались неоплачиваемые ковидные переработки, различные махинации с документами и препаратами, а также травля от руководящего состава. В конце концов Аяжан решила подать жалобу на старшую медсестру Ольгу Матвейчук в трудовую инспекцию. Бумагу подписали несколько медсестер-анестезистов, однако позднее все коллеги сдали назад, а Аяжан, не выдержав давления, призналась, что документ подала она.

За женщину заступилась Ираида. Когда Аяжан собиралась подавать жалобу, она отговаривала ее, объяснив это тем, что в 2012 году попытки пожаловаться уже были, однако они оказались бессмысленными. Затем Аяжан решила уволиться по собственному желанию, однако и тут натолкнулась на угрозы, что с работы она отправится только в тюрьму. Вскоре после этого супруг женщины Радик обнаружил ее на кухне мертвой.

После трагического случая давление обрушилось на Ираиду. Некоторые коллеги начали ее исподтишка унижать, спрашивать, довольна ли она, что Аяжан погибла. Ее близкая подруга рассказала, что медсестра винила себя в смерти Аяжан. В последний рабочий день Ираиды перед отпуском одна из коллег небрежно спросила ее: «Может быть, нужно пойти и заявить в полицию, что ты виновата в ее смерти?».

За день до трагедии бывшая коллега позвонила и предложила ей пойти работать в роддом, однако женщина отказалась и повесила трубку. Днем накануне трагедии Ираида купила себе зимнюю шапку и платье. После этого ночью она покончила с собой.

После первой трагедии следователи возбудили уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Однако проверка, которую провели 30 декабря, не выявила нарушений. По словам бывшей коллеги погибших, о скором прибытии проверяющих руководство медучреждения знало заранее.

Проверка Департамента здравоохранения Югры не обнаружила связи между самоубийством Аяжан и действиями руководства. Позднее ряд сотрудников больницы через СМИ обратился с просьбой объективно разобраться в ситуации с самоубийствами к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Глава ведомства взял на личный контроль ситуацию в сургутской больнице.