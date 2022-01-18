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Коллеги рассказали о последних днях покончивших с собой сургутских медсестер

Коллеги покончивших с собой медсестер в Сургуте: это произошло из-за травли руководства

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В последние дни перед самоубийством медсестры-анестезисты Сургутской травматологической больницы Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова были подавлены, однако то, что они покончили с собой, стало для друзей и близких неожиданностью. О событиях, предшествовавших двум трагическим случаям, «Ленте.ру» рассказали их коллеги, которые возлагают вину на руководителей медсестер.

По словам сотрудников больницы, в медучреждении практиковались неоплачиваемые ковидные переработки, различные махинации с документами и препаратами, а также травля от руководящего состава. В конце концов Аяжан решила подать жалобу на старшую медсестру Ольгу Матвейчук в трудовую инспекцию. Бумагу подписали несколько медсестер-анестезистов, однако позднее все коллеги сдали назад, а Аяжан, не выдержав давления, призналась, что документ подала она.

За женщину заступилась Ираида. Когда Аяжан собиралась подавать жалобу, она отговаривала ее, объяснив это тем, что в 2012 году попытки пожаловаться уже были, однако они оказались бессмысленными. Затем Аяжан решила уволиться по собственному желанию, однако и тут натолкнулась на угрозы, что с работы она отправится только в тюрьму. Вскоре после этого супруг женщины Радик обнаружил ее на кухне мертвой.

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После трагического случая давление обрушилось на Ираиду. Некоторые коллеги начали ее исподтишка унижать, спрашивать, довольна ли она, что Аяжан погибла. Ее близкая подруга рассказала, что медсестра винила себя в смерти Аяжан. В последний рабочий день Ираиды перед отпуском одна из коллег небрежно спросила ее: «Может быть, нужно пойти и заявить в полицию, что ты виновата в ее смерти?».

За день до трагедии бывшая коллега позвонила и предложила ей пойти работать в роддом, однако женщина отказалась и повесила трубку. Днем накануне трагедии Ираида купила себе зимнюю шапку и платье. После этого ночью она покончила с собой.

После первой трагедии следователи возбудили уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Однако проверка, которую провели 30 декабря, не выявила нарушений. По словам бывшей коллеги погибших, о скором прибытии проверяющих руководство медучреждения знало заранее.

Проверка Департамента здравоохранения Югры не обнаружила связи между самоубийством Аяжан и действиями руководства. Позднее ряд сотрудников больницы через СМИ обратился с просьбой объективно разобраться в ситуации с самоубийствами к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Глава ведомства взял на личный контроль ситуацию в сургутской больнице.

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Никита Абрамов
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