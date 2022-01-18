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Избрана новый спикер Европарламента

Роберта Метсола избрана новой спикером Европарламента

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Новым спикером Европарламента в первом избрана вице-спикер Роберта Метсола. Такое решение приняли на заседании 18 января, его трансляция ведется на сайте ЕП.

Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов из 690. Процедура проводилась дистанционно.

Выбор пал на кандидата из фракции консервативной Европейской народной партии в ходе первого тура голосования на пленарной сессии в Страсбурге. Метсола станет первой с 1999 года женщиной-спикером ЕП.

Выборы были назначены после смерти экс-главы ЕП Давида Сассоли, умершего 11 января из-за серьезных проблем с иммунной системой — до этого он несколько недель находился в больнице. Сассоли был избран в июле 2019 года.

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Елизавета Наумова
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