Российским чиновникам предрекли массовые увольнения

Российские чиновники могут массово потерять работу в результате реализации нового законопроекта о местном самоуправлении (МСУ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова заместителя министра юстиции Андрея Логинова. В Минюсте предрекли увольнение около трети муниципальных служащих — более 100 тысяч человек — до 2028 года. Сильнее всего реформа ударит по Центральному, Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Законопроект внесли в Госдуму в конце 2021 года. Документ предполагает, что сельские и городские поселения лишатся собственных органов управления — глав и депутатов. Предлагается создать одноуровневую систему МСУ, где останутся лишь городские и муниципальные округа (в городах федерального значения предусмотрены еще и внутригородские районы). Реформу намерены запустить в начале 2023 года и закончить к началу 2028-го.

По данным Минюста, к концу 2020 года в России было 293 тысячи муниципальных служащих. Из них 119 тысяч работали в органах местного самоуправления городских округов — этой категории чиновников изменения не коснутся. Еще 111 тысяч заняты на уровне муниципальных районов и округов — из них сократят половину или чуть больше, заявил Логинов. Остальные 60 тысяч работают в органах МСУ городских и сельских поселений — их должности и вовсе упразднят.

«Риски в этом огромные, потому что люди живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться. Это люди, которые являются [...] проводниками политической линии и политических предпочтений среди населения сельских местностей», — прокомментировал замминистра. Логинов добавил, что остаться без работы могут до 45 процентов работников депутатского корпуса и подведомственных муниципальных учреждений.

В Совете Федерации согласились с оценками Минюста. Первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак заявил о необходимости «компенсирующих мероприятий», в том числе связанных с повышением квалификации. Один из инициаторов реформы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что депутаты намерены рассмотреть законопроект о развитии местного самоуправления в первом чтении в конце января 2022 года.