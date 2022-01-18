ЕР защитит добросовестных налогоплательщиков от избыточной отчетности

Экспертный совет партии «Единая Россия» поддержал законопроекты о введении единого налогового счета и автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Одним из пунктов народной программы «Единой России» является максимальное упрощение налогового администрирования, сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Он добавил, что эту инициативу полностью поддерживает президент.

«Законопроект о создании единого налогового счета позволит оплачивать все налоги одним платежом. Он позволяет решить задачу ответственности добросовестных налогоплательщиков и убрать для них риски быть подвергнутыми санкциям. Например, когда есть переплата по одному налогу и недоимка по-другому, начисляются пени и штрафы», — пояснил Андрей Макаров.

Для оплаты налогов достаточно будет указать ИНН и общую сумму выплат, далее платежи распределяет государство. Инициативу «Единой России» поддерживает также Правительство, подчеркнул глава думского комитета.

Напомним, для совершенствования подходов к законопроектной работе 11 ноября 2021 года президиум Генсовета «Единой России» принял решение о создании Координационного совета при думской фракции и Экспертного совета по законотворческой деятельности партии.

В Экспертный совет вошли: председатель совета — первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин; заместители председателя совета — заместители руководителя фракции Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич и Сергей Морозов и руководители групп, которые отвечают за ключевые направления народной программы «Единой России».

