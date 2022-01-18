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В Пентагоне оценили возможность наращивания военного присутствия на Украине

Представитель Пентагона Кирби: США не планируют наращивать военное присутствие на Украине

Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

США не планируют наращивать военное присутствие на Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кирби отметил, что в то же время в стране остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжает оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать дополнительные поставки военной помощи Киеву пока не готов.

Ранее сообщалось, что США пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны. По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, в 2021 году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. «Я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала представитель Госдепа.

Марина Совина
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