В Пентагоне оценили возможность наращивания военного присутствия на Украине

США не планируют наращивать военное присутствие на Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кирби отметил, что в то же время в стране остаются бойцы нацгвардии Флориды в качестве инструкторов. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжает оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать дополнительные поставки военной помощи Киеву пока не готов.

Ранее сообщалось, что США пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны. По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, в 2021 году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. «Я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала представитель Госдепа.

