Лукашенко заявил о скором приходе к власти в Белоруссии новых людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании с членами конституционной комиссии заявил о скором приходе к власти в стране новых людей. Видео его выступления публикует Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, президент не вечен, но нынешнее поколение не должно уходить от власти полностью или конфликтовать с молодым — наоборот, следует помочь и постепенно передать руководство страной в новые руки, считает он. Белорусский лидер также вспомнил 1994 год и заявил, что «коррупции и бандитизма» и «расстрелов возле органов власти» на этот раз не будет.

Ранее Лукашенко сообщил, что процесс изменений в Конституции Белоруссии ему абсолютно не нужен. По его мнению, обсуждение новой редакции основного закона государства вызывало широкий резонанс и в белорусском обществе, и в оппозиции. Последним президент ответил, что они «вякают» и «плетутся в хвосте» процесса, в то время как Конституция станет основой для реальных перемен в стране.