Назван способ заработать на играх для россиян

Соцсеть «Одноклассники» выплатит разработчикам мобильных игр более 1,2 миллиарда рублей. О финансовой поддержке индустрии развлечений говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По итогам игровой платформы за 2021 год, месячная аудитория мобильных игр в «Одноклассниках» за прошедший год превысила 13 миллионов пользователей. В сравнении с 2020 годом, число ежедневных игроков в мобильные игры выросло на 16,3 процента. Абсолютно большинство из пользователей (82 процентов) играют на платформе Android. Уточняется, что разработчики приложений получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

В топ-3 самых популярных мобильных игр по дневной аудитории в соцсети вошли «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься» и «Долина сладостей». Эти же игры вошли в тройку самых популярных десктопных игр. «Драйвером роста платформы продолжают оставаться мобильные HTML-5 игры», — говорится в отчете.

Ранее «Одноклассниках» появился сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей, с помощью которого пользователи смогут поздравить друг друга с Новым годом в праздничном образе.