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Раскрыто опасное влияние вышек 5G на полеты

Американские авиакомпании заявили об опасности строительства вышек 5G вблизи аэропортов

Фото: Shutterstock

Несколько крупнейших американских авиакомпаний раскрыли опасность строительства вышек 5G вблизи аэропортов. Об этом сообщает The Hill.

Главы авиаперевозчиков написали соответствующее письмо в Белый дом, заявив о негативном влиянии оборудования для беспроводной связи на самолеты. По их словам, развертывание 5G может спровоцировать сбои в работе приборов лайнеров, поэтому размещать вышки необходимо на расстоянии как минимум трех километров от взлетно-посадочных полос.

Издание уточняет, что в США вышки 5G должны вводиться в работу в среду, 19 января. Однако эксперты предсказали, что из-за этого 1100 перелетов со 100 тысячами пассажиров могут быть задержаны или отменены в один день.

Ранее 18 января в московских аэропортах задержали и отменили 47 рейсов из-за снега и порывистого ветра.

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Мария Гейн
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