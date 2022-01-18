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В московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 47 рейсов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В аэропортах Москвы во вторник, 18 января, задержали и отменили 47 рейсов из-за снега и порывистого ветра. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 11:00 по московскому времени в Домодедово задержаны восемь рейсов, в Шереметьево — восемь и отменили еще 24 вылета, во Внуково задержаны семь отправлений самолетов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков самолетов не сообщаются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в столице 17 и 18 января. Уточняется, что температура воздуха в Москве составит минус 1-3 градуса. Синоптик также добавил, что в эти дни ожидается метель и гололедица.

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Валентина Процкова
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