Мародеры похитили собаку у казахского силовика и заставили ее охранять дом

Казахские мародеры напали на силовика-кинолога во время беспорядков в Алма-Ате, похитили у него служебную овчарку и заставили ее охранять участок. Об этом пишет «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Инцидент произошел 5 января, в день наиболее сильных погромов в Казахстане. «Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке», — рассказал пострадавший.

Он сумел описать преступника. Спустя почти две недели его задержали, пес по кличке Найтс, который был украден, сидел на привязи и охранял частный дом. Его смогли вернуть домой здоровым, и похитителя задержали. Он признал свою вину, но мотивацию красть животное так и не пояснил.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.