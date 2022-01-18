Муж решил пошутить над женой и сам стал жертвой розыгрыша

Пользовательница Reddit с ником Accomplished-Sir5823 поделилась историей о том, как муж попытался пошутить над ней, но в итоге сам стал жертвой розыгрыша.

Женщина пожаловалась, что супруг сделал татуировку по ее неудачной фотографии. Идея принадлежала брату ее мужа. По словам автора поста, она никогда не ладила с деверем и всегда считала его самоуверенным задирой. «Мне бы хотелось общаться с ним как можно меньше, но это было бы некрасиво с моей стороны. Когда брат моего мужа привел свою жену-персиянку знакомиться с родителями, то те оказались расистами, и он оборвал с ними все контакты. Мой супруг хотел поддержать брата, поэтому я согласилась часто видеться с ним», — поделилась она.

Недавно рассказчице стало известно, что брат мужа решил пошутить над своей женой в ее день рождения и сделать тату по ее неудачной фотографии. Он попросил брата поступить так же, но только со снимком своей жены. «В результате мой муж снял меня на камеру, когда я ужасно выглядела, и сделал татуировку по этому кадру на плече. После этого деверь показал ему свою татуировку, и, оказалось, что она не была никак связана с его женой. Он выбрал изображение, которое всегда хотел. На самом деле это все был розыгрыш моего супруга», — вспомнила женщина.

Пользовательница призналась, что очень рассердилась на мужа и назвала его идиотом, который предал и унизил ее. Она заявила, что не будет больше общаться с деверем и его женой и пропустит вечеринку в честь ее дня рождения. «Также я сказала мужу, что если он попытается взвалить всю вину на брата, то я уйду от него и буду жить с родителями. Он взрослый мужчина, который сам решился на этот поступок», — рассказала она. На сторону мужчины встал его брат: он назвал татуировку забавной и посоветовал невестке расслабиться.

Большинство в комментариях согласились с тем, что в случившемся виноват супруг рассказчицы. «Ваш муж, похоже, слишком глуп, чтобы обзаводиться потомством», — написал ей один из пользователей. Некоторые также порекомендовали ей не заводить с супругом детей.