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В Донбассе заметили боевиков «Правого сектора»

ДНР заявила о прибытии в Донбасс украинских радикалов из «Правого сектора»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о прибытии в Донбасс боевиков радикальной украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщил замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что радикалы были замечены в зоне ответственности 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Павлополь. Вместе с ними находятся офицеры 74 центра информационно-психологических операций и съемочная группа украинского телеканала. По словам Басурина, националисты раздают интервью, представляясь военнослужащими ВСУ.

1 января сообщалось, что патрули, укомплектованные бывшими сотрудниками МВД Луганской области, ходят по улицам села Валуйское с нарукавными шевронами «Правого сектора». По утверждению властей ЛНР, они заняли здание школы и стягивают туда вооружение.

Марина Совина
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