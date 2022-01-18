В российском регионе произошло землетрясение

В южной части Сахалина произошло землетрясение, толчки силой до 4-5 баллов ощутили жители южных сел: Синегорск, Яблочное, Чехов и Пионеры, сообщает во вторник, 18 января, портал «Sakhalin.info».

Согласно данным портала Eqalert, магнитуда землетрясения составила 4,3. Очаг находился на глубине 12,8 километра.

Жители Холмского района в соцсетях пояснили, что «тряхнуло нехило».

В свою очередь представители главного управления МЧС России по Сахалинской области отметили, что землетрясение произошло в Холмском районе, в 8 километрах восточнее села Пионеры, магнитуда сейсмособытия составила 3,8, глубина — 13 километров.

В результате сейсмособытия никто не пострадал. Тем не менее оперативные группы провели осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

При необходимости гражданам рекомендовали обращаться в дежурные службы.

Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России раскрыли количество произошедших в стране землетрясений за 2021 год. Согласно сообщению, их произошло более 20.

Уточняется, что в течение 2021 года на территории России уровень сейсмической активности был ниже уровня 2020-го.

