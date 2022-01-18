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Девушка хотела сделать укладку и осталась со шрамом на лице

Блогерша уронила горячие щипцы для завивки на лицо, обожгла кожу и осталась со шрамом

Кадр: @elsa.thompson / TikTok

Блогерша пыталась сделать укладку и поделилась ужасными последствиями своих действий. На ролик, который появился на платформе TikTok, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети Эльза Томпсон (Elsa Thompson) рассказала, что захотела накрутить волосы с помощью щипцов для завивки. По ее словам, она случайно уронила горячий инструмент на лицо и сильно обожгла его. В конце видео девушка показала, что на ее коже остался большой шрам.

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Публикация героини материала стала вирусной и набрала более миллиона просмотров в социальной сети. Зрители поддержали пострадавшую Томпсон в комментариях под постом. «Наверное, тебе ужасно больно носить маску», «Бедная», «Мой главный страх», «Надеюсь, что он не сильно болел», «Шрам тебе идет», «По крайней мере твои волосы выглядят круто», — писали юзеры.

В одном из последующих роликов пользовательница сети отметила, что избавлялась от полученного шрама с помощью масла для кожи Palmer's Cocoa Butter Skin Therapy Oil. Таким образом, со временем ей удалось скрыть последствия неудачной укладки волос.

Ранее, в ноябре 2021 года, блогерша сделала лазерную эпиляцию и осталась с глубокими ожогами. В ролике Николина Джонсон (Nikolina Johnson) объяснила, что регулярно избавлялась от волос с помощью лазерного аппарата в салонах красоты. По ее словам, несколько сеансов у косметолога прошли успешно, однако после четвертого посещения она осталась с глубокими ожогами по всему телу.

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Майя Пономаренко
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