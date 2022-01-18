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Россиянам назвали способы отдохнуть на море в январе дешевле 40 тысяч рублей

АТОР: десятидневный отдых в Сочи в январе обойдется россиянам в 31,6 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на море десять дней за 31-37 тысяч рублей в конце января. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков, дешевле всего отпуск в это время года обойдется в Сочи. Десятидневный тур с перелетом, проживанием и питанием на базе завтраков на двоих можно приобрести за 31,6 тысячи рублей. Дороже обойдется отдых на аналогичных условиях для двоих туристов в Крыму — от 37,9 тысячи рублей.

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Среди популярных зарубежных направлений самым доступным по ценам будет отдых в Турции. Пакетный тур для двоих путешественников с вылетом в конце января обойдется в 34 тысячи рублей. В путевку будет входить авиаперелет, десятидневное проживание в отеле категории три звезды и питание на базе завтраков.

В числе других бюджетных вариантов для отпуска оказались курорты Египта — поездка туда обойдется в 42,2 тысячи рублей на двоих. Также можно приобрести недорогие туры в ОАЭ — перелет и проживание в трехзвездочной гостинице будет стоить около 65 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники. Так, по информации специалистов туристической индустрии, за первый неполный месяц 2022 года глубина продаж туров в Турцию на майские каникулы уже составила 2 процента. Следом идет Египет — 15 процентов и российские курорты 8 процентов.

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Валентина Процкова
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