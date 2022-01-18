«Роснефть» и СПбМТСБ договорились о сотрудничестве в сфере биржевой торговли

«Роснефть» и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении НК. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области углеродного менеджмента и развития биржевой торговли углеродными единицами, полученными в результате реализации «Роснефтью» проектов по снижению выбросов парниковых газов.

В рамках сотрудничества стороны проработают возможность организации пробных аукционов по продаже углеродных единиц «Роснефти». Соглашение предполагает разработку и внедрение новых инструментов биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами с низкой углеродной интенсивностью. Кроме того, компания и биржа будут совместно работать над созданием российского бенчмарка углеводородов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, СПГ) с низкими удельными выбросами углерода.

Соглашение будет содействовать достижению цели чистой углеродной нейтральности к 2050 году, которая закреплена в новой стратегии «Роснефть-2030». Компания высоко оценивает перспективы рынка углеродных единиц и намерена активно участвовать в развитии механизма биржевой торговли России.

По словам доцента финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, биржевая торговля углеродными единицами — весьма перспективное направление. «По сути, это возможность для тех компаний, которые эффективно и с опережением сокращают углеродные выбросы вернуть часть инвестиций за счет продажи избыточных сокращений тем организациям, которые по разным причинам не соблюдают установленные нормы», — продолжил он.

Участие «Роснефти» в развитии биржевой торговли углеродными единицами, по словам Валерия Андрианова, является очень значимым для инвесторов фактом, который свидетельствует о том, что «Роснефть» «не только собирается инвестировать средства в целый комплекс мероприятий по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, но и намерена получать дополнительную прибыль за счет своей эффективной деятельности в области углеродного менеджмента».

«В то время как другие российские компании, в основном, «толкут воду в ступе» участвуя в бесконечных конференциях и круглых столах по ESG-тематике, ратуют за принятие западной методологии учёта углеродных выбросов и создают невнятные альянсы с размытыми задачами и непонятными целями, «Роснефть» без лишней суеты и не впадая в крайности целенаправленно движется по намеченному пути стремясь получить максимум прибыли для своих акционеров и, прежде всего, государства», — добавил он.

Как отмечает эксперт ТПП, главный аналитик Гильдии финансовых аналитиков Дмитрий Полохин, важным направлением в совместной работе «Роснефти» и СПбМТСБ является создание российского бенчмарка углеводородов с низкими удельными углеродными выбросами. «Для эффективной работы низкоуглеродной экономики такой инструмент просто жизненно необходим. Отмечу, что на российском рынке о таких планах пока никто не объявлял. «Роснефть» в этом направлении, безусловно, в числе мировых лидеров», — продолжил эксперт.

Дмитрий Полохин напоминает, что Роснефть» ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году. «Достижение этой цели станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2 процента к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива», — заключил он.

