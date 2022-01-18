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Генсек НАТО раскрыл позицию членов альянса по «Северному потоку-2»

Генсек НАТО Столтенберг призвал членов альянса диверсифицировать источники энергии
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

У стран-членов НАТО нет единой позиции по теме запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, трансляция доступна в YouTube.

«Между странами НАТО есть разные взгляды на вопрос о "Северном потоке-2", но все страны альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. По многим причинам — как экологическим, так и по соображениям безопасности», — сказал генсек и призвал членов альянса к диверсификации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2». По мнению российского министра, ЕС вообще и Германия в частности нуждаются в газопроводе, поскольку он гарантирует их энергетическую безопасность.

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Анжелика Бережная
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