Генсек НАТО раскрыл позицию членов альянса по «Северному потоку-2»

У стран-членов НАТО нет единой позиции по теме запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, трансляция доступна в YouTube.

«Между странами НАТО есть разные взгляды на вопрос о "Северном потоке-2", но все страны альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. По многим причинам — как экологическим, так и по соображениям безопасности», — сказал генсек и призвал членов альянса к диверсификации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2». По мнению российского министра, ЕС вообще и Германия в частности нуждаются в газопроводе, поскольку он гарантирует их энергетическую безопасность.