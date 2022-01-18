Таиланд увеличил срок карантина для зараженных COVID-19 туристов

Управление общественного здравоохранения Пхукета опубликовало циркуляр о правилах прохождения обязательного карантина для зараженных COVID-19 туристов, прибывающих на остров по программе SandBox («Песочница»). Условия изоляции разъяснили специалисты TourDom.ru.

В соответствии с постановлением властей курорта в Таиланде, туристы с положительным анализом на коронавирус обязаны отбыть 10-дневную изоляцию в номере заранее забронированного перед поездкой отеля системы SHA+. При этом отмечается, что придется дополнительно внести деньги за еще три дня проживания, так как первая неделя пребывания в гостинице, по условиям программы «Песочница», должна быть уже оплачена.

Кроме того, изменения коснулись и лиц, контактирующих с зараженным коронавирусом туристом (члены семьи или совместно отдыхающие). Так, путешественники могут пройти 10-дневный карантин в отдельном номере и сдавать повторные ПЦР-тесты на 5-6 и в последний день, или провести его вместе с инфицированным и ежедневно тестироваться на антиген. Отмечается, что в случае выявления COVID-19 предстоит новая 10-дневная обсервация — таким образом, общий срок изоляции может увеличиться более чем на 20 дней.

Также заболевшему коронавирусом путешественнику на выбор предлагается один из трех пакетов медицинских услуг — за одну, две или 12-15 тысяч бат (от 2,3 до 34,5 тысячи рублей). По окончании карантина туристу выдается сертификат, позволяющий покинуть гостиницу.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о повышении стоимости отдыха в Таиланде в 2,1-2,2 раза. Так, средний чек на путевки в королевство находится на уровне 160 тысяч рублей без перелета.