Мишустин призвал работодателей к переводу сотрудников на удаленку

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести своих сотрудников, в первую очередь людей старшего возраста или страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу, передает РИА Новости.

Во время заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом он подчеркнул, что перед этим компании должны оценить, в каких случаях отправка работников на удаленку не мешает производственному процессу. Также Мишустин заметил, что для тех, кто остается на рабочих местах, следует создать максимально безопасные условия.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлены 31 252 случая коронавируса, это новый максимум с 6 декабря. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 865 512.

На фоне распространения штамма омикрон российские власти решили снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах, а также сократить сроки карантина в России для больных COVID-19 до семи дней.

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала еще ряд изменений по подходу к борьбе с коронавирусной инфекцией в ближайшее время. Объявить о них должна главный санитарный врач страны Анна Попова.