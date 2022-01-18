Врач назвал способы удержать вес после похудения

Врач-эндокринолог Виктор Жиляев в эфире передачи «Доктор 24» назвал способы удержать вес после похудения. Он отметил, что склонный к полноте человек, сбросив лишние килограммы, ощущает головокружение от собственных успехов, расслабляется и позволяет себе лишнее.

Специалист отметил, что хорошим мотиватором в этом случае послужат фотографии «до» и «после». Еще одной распространенной ошибкой является возврат к прежней калорийности питания. Эксперт порекомендовал подобрать правильный рацион, который будет и полезным, и комфортным.

«Наконец, многие люди после похудения перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, а это приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно, меньше наслаждается процессом и хуже пережевывает пищу», — добавил Жиляев.

Эндокринолог посоветовал в этом случае выделить один прием пищи в день, когда человек будет полностью сконцентрирован на процессе.

Ранее диетолог из США назвала способы правильно выбирать напитки для тех, кто желает сбросить лишний вес. Доктор Лорен Манакер считает, что худеющим стоит пить как можно больше воды, добавлять в чай и кофе меньше сахара и сливок, ограничить употребление алкоголя и разбавлять 100-процентные фруктовые соки.

