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В литовских паспортах появятся новые буквы

В Литве разрешили писать латинские буквы x, w и q в удостоверениях личности

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сейм Литвы разрешил иностранцам и членам их семей писать ряд латинских букв в удостоверениях личности. Ранее они были запрещены из-за их отсутствия в литовском алфавите. Об этом сообщает Delfi.

Новые буквы, которыми обогатятся литовские паспорта, — x, w и q. Их смогут использовать иностранцы, получившие гражданство Литвы, их жены или мужья, взявшие фамилию супруга, а также дети в таких союзах. Остальным гражданам по-прежнему придется ограничиваться возможностями национального алфавита и писать имена на литовский лад.

Вопрос об использовании не только литовского варианта латинского алфавита в документах несколько раз поднимался в парламенте и ранее, однако не находил поддержки у депутатов. Особенно актуален этот вопрос для крупных национальных меньшинств в Литве, в частности, поляков, чей алфавит содержит буквы w и q. Новый закон частично решит их проблему, избавив от необходимости обращаться в суд с требованием корректного написания имени.

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Кроме поляков, крупным меньшинством в Литве являются русские. Их закон, по всей видимости, не коснется — новая редакция не подразумевает включения кириллицы, традиционной для русских имен, в документы об удостоверении личности.

Ранее стало известно, что украинцы написали 3,5 тысячи доносов за использование русского языка в 2021 году. Омбудсмен по языковым вопросам заявил, что пока меры государства ограничиваются только предупреждениями.

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Дмитрий Настасьев
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