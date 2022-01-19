Появилась информация об активах Назарбаева на миллиарды долларов

Первый президент и бывший глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев управляет активами на сумму не менее восьми миллиардов долларов. Об этом говорится в исследовании, которое провели объединение журналистов-расследователей OCCRP совместно с казахстанскими изданиями Kloop и «Vласть».

По данным авторов расследования, за время работы президентом Назарбаев основал четыре благотворительных фонда. Речь идет о «Назарбаев Фонде», «Фонде Нурсултана Назарбаева», «Фонде Демеу» и «Елбасы Фонде». Журналисты утверждают, что экс-президент продолжает негласно управлять ими по сей день.

В списке активов, которыми владеют эти фонды, числятся банки в Казахстане, Киргизии и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации, наличные и ряд менее примечательных объектов, в том числе макаронная фабрика и компания по благоустройству территории.

В расследовании поясняется, что формально многомиллиардные активы принадлежат не Назарбаеву, а непосредственно фондам, однако, отмечают авторы, политик контролирует их как основатель этих организаций. Именно он принимает окончательные решения по работе фондов, в том числе о продаже или передаче активов.

Авторы расследования обратились к пресс-секретарю экс-президента, но он отказался отвечать на вопросы журналистов. Так же поступили и в трех из четырех благотворительных фондов. В последней организации ответили, что активы не приносят прибыли политику, поскольку фонд финансирует благотворительные учреждения, названные в честь Назарбаева.

Ранее стало известно, что в Казахстане начали сбор подписей за снятие неприкосновенности с первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Первый глава государства и его семья находятся под пожизненной охраной, их не могут задержать, арестовать, лишить денег и собственности, согласно закону «О первом президенте», принятом в 2000 году. Петицию подписали более 3000 человек.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов, а также люстрации людей из окружения бывшего президента Назарбаева.