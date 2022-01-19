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Появилась петиция с требованием снять с Назарбаева неприкосновенность

В Казахстане начали сбор подписей за снятие с Нурсултана Назарбаева неприкосновенности

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Казахстане начали сбор подписей за снятие неприкосновенности с первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Соответствующая петиция появилась на сайте egov.press.

Согласно закону «О первом президенте», принятом в 2000 году, Назарбаеву и его семье гарантируется полная неприкосновенность, отмечается в петиции. Первый глава государства и его семья находятся под пожизненной охраной, их не могут задержать, арестовать, лишить денег и собственности. Кроме того, Назарбаев получает пенсию в размере 80 процентов месячного оклада президента, а всем, кто с ним проживает, выплачивается пособие. Автор петиции требует лишить экс-президента всех этих привилегий.

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«Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан, кроме того, вызывают большие сомнения источники дохода семьи и остальных родственников первого президента», — говорится в тексте петиции.

На момент написания новости петицию подписали более 3000 человек.

Во вторник, 18 января, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление впервые с начала года и массовых протестов в стране. В начале обращения он заявил, что с 2019 года является пенсионером.

Ранее в интернете появилась петиция с требованием переименовать столицу Казахстана Нур-Султан обратно в Астану. Авторы также предлагают переименовать улицы, названые в честь Назарбаева, в других городах страны.

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Алиса Реброва
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