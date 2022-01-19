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Арестович объяснил причины своего увольнения со всех постов

Алексей Арестович: не могу простить украинскому руководству политической слабости

Фото: страница Алексея Арестовича в Facebook

Власти Украины напрочь лишили общество внутренней солидарности, пропагандируя ненависть одной его части к другой, а также проявили непростительную слабость по отношению к лицам, заподозренным в государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник главы офиса президента страны и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

Экс-чиновник назвал эти обстоятельства истинными причинами своего увольнения со всех постов. По его словам, руководству страны можно «простить многое», но не политическую трусость «в отправлении своих государственных функций». «Иначе лицо, подозреваемое в госизмене (подразумевает бывшего президента Украины Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру»), положили бы мордой в пол прямо в [аэропорту] Жулян», — написал Арестович.

Он также обвинил действующую украинскую власть в неспособности провести заявленные реформы, в том числе судебную. Вместо этого, по мнению бывшего советника, офис президента занимается «культурой имитации». «Да, Порошенко, как кондитер, [также] понимает важность обертки. А положение в Украине настолько ****** (плохое — прим. «Ленты.ру»), что даже умным, неравнодушным людям хватает и обертки — такая у нас тягучая тоска по пристойной государственности», — объяснил экс-спикер.

Арестович заключил, что Украина окончательно впала в «российскую модель», где «силовики определяют политику государства», но не могут поддерживать монополию на насилие. «Качество политика определяет его способность организовать силовиков. Ибо ключ к коррупции, расколу, несправедливости и доверию — в их руках», — заметил он.

При этом бывший чиновник подчеркнул, что не собирался увольняться до инцидента с Порошенко, однако после того, как стало известно о нежелании силовиков задерживать политика, «не смог переступить порог» своего места работы. «Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути», — заявил Арестович.

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7 октября

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители предположили, что экс-президент мог быть причастен к организации незаконных поставок угля от «сепаратистов» Донбасса и финансировании «российской агрессии». При этом, несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать политика по возвращении на родину. Он беспрепятственно прошел таможенный контроль в аэропорту и направился в суд.

Узнав об этом, Алексей Арестович написал заявление об увольнении со всех постов. Еще одной причиной своей отставки он назвал бюрократию, которая воцарилась в республики, а также нежелание Киева вести полноценную борьбу с олигархами. «Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать», — пояснил он.

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Михаил Кириллов
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