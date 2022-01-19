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Спорт

Сборную России по баскетболу отказались пускать на соревнования в США

Матчи российских баскетболисток в квалификации к чемпионату мира-2022 перенесли из США

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Матчи женской сборной России по баскетболу в квалификационном турнире к чемпионату мира 2022 года перенесены из США в Доминиканскую Республику. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Власти США отказались пустить россиянок в страну из-за отсутствия признанного ВОЗ типа вакцинации от коронавирусной инфекции. Сборная России должна была сыграть в Вашингтоне с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. В РФБ заявили, что Международная федерация баскетбола (FIBA), а также российская делегация пытались вести переговоры с властями США, однако их попытки оказались безуспешны.

Таким образом, сборная России 13 февраля сыграет с бельгийками, а 14 февраля — с командой Пуэрто-Рико в Доминиканской Республике. Встреча между командами России и США не состоится. Американки квалифицировались на чемпионат мира в статусе действующих олимпийских чемпионок.

Мировое первенство пройдет в австралийском Сиднее с 22 сентября по 1 октября.

Анастасия Борисова
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