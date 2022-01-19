В Казахстане показали видео с задержанной группой налетчиков

В Алма-Ате полицейские задержали группу вооруженных мародеров. Бандиты осуществляли налеты на частные дома граждан, рассказали правоохранители. Об этом сообщил Telegram-канал Informburo.kz.

«Сотрудниками управления полиции были задержаны подозреваемые, которые в период массовых беспорядков с 5 по 6 января совершали разбойные нападения в частные дома граждан, где завладели личным имуществом и транспортными средствами», — рассказал представитель правоохранительных органов Казахстана.

Полицейские представили кадры съемки с камер видеонаблюдения, где люди в масках, вооруженные винтовками и другим огнестрельным оружием подъезжают на белом фургоне к забору одного из частных домов. Далее сотрудники показывают кадры уже задержанных бандитов — они стоят лицом к стене.

Это не первая банда, обезвреженная казахстанскими силовиками. За время беспорядков в республике задержали возбудили сотни уголовных дел, тысячи человек привлечены к административной ответственности. У некоторых банд также изымали оружие.

По мнению министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, вмешательство войск ОДКБ внесло решающий вклад в предотвращение массовых беспорядков в республике. Если бы не миротворцы, боевики смогли бы напасть на Нур-Султан и устроить государственный переворот, уверен глава внешнеполитического ведомства страны.