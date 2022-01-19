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Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G

Несколько авиакомпаний отменяют рейсы в США из-за влияния сети 5G на приборы Boeing

Фото: Shutterstock

Авиакомпании Emirates, Air India, ANA, Japan Airlines и другие отменили часть рейсов в некоторые города США из-за размещения вышек 5G вблизи аэропортов. Об этом пишет The Verge.

Крупнейшие авиакомпании мира заявили, что использование сетей C-диапазона может негативно повлиять на работу некоторых приборов на борту самолетов, особенно на лайнерах Boeing 777. Так, Emirates c 19 января приостанавливает полеты в несколько крупных американских городов, China Airlines временно переносит часть рейсов, Korean Air Lines, Cathay Pacific, Lufthansa, Air India, Singapore Airlines и Austrian Airlines заменяют сотни бортов, вылетающих в США.

Отмечается, что перевозчики ссылаются на конкретное заявление руководства Boeing, которое предупредило, что сигналы 5G могут создавать помехи для радиовысотомера самолетов компании.

Ранее в январе сообщалось, что главы американских авиакомпаний написали письмо в Белый дом, заявив об опасности строительства вышек 5G вблизи аэропортов. По их словам, развертывание 5G может спровоцировать сбои в работе приборов лайнеров, поэтому размещать вышки необходимо на расстоянии как минимум трех километров от взлетно-посадочных полос.

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Дарья Рыбак
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