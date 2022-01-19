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Возросшая любовь китайцев к хлебу обернулась выгодой для России

Импорт пшеницы в Китай в 2021 году взлетел на 17%

Фото: Reuters

Китайцы полюбили хлеб и начали больше его употреблять. Это обернулось увеличением импорта пшеницы в страну и ростом мировых цен на нее, пишет Bloomberg. России, как крупнейшему экспортеру, это выгодно.

Импорт пшеницы в Китай в 2021 году взлетел на 17 процентов, до 9,8 миллиона тонн. В основном такая тенденция связана с использованием пшеницы в качестве фуража на фоне высоких внутренних цен на кукурузу, а также плохим урожаем в КНР, но меняющиеся вкусовые предпочтения населения также играют важную роль, отмечает издание. Китай перенимает западные привычки в еде.

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Китайский импорт в 2022 году будет значительным, уверены эксперты. За последние 12 месяцев пшеница подорожала на 15,9 процента. Дополнительное давление на рынок оказывает напряженность между Россией и Украиной, крупнейшими мировыми экспортерами пшеницы.

Китай скупит в 2022 году большую часть запасов продовольствия в мире, уверены эксперты. По данным Минсельхоза США, на складах республики уже хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире. Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие.

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Платон Щукин
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