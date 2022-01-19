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В Китае обнаружили выброс опасного газа

Bloomberg: спутники обнаружили выброс метана над угольными шахтами Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Спутник обнаружил облака метана в Китае — выброс опасного парникового газа произошел над угольными шахтами в северо-восточной провинции Шаньси. Предполагается, что именно шахты стали причиной загрязнения воздуха, сообщает Bloomberg.

На район Шаньси приходятся десять процентов добытого во всем мире угля. Первый шлейф газа был замечен 4 декабря, уровень выбросов метана составил 53 тонны в час. Второй шлейф зафиксировали 21 декабря — показатель достиг 68 тонн метана в час. Если бы каждый шлейф продержался час, то суммарно причиненный окружающей среде вред был бы сравним с выбросами 6000 британских автомобилей за год. Шлейфы замкнули топ-3 самых вредоносных случаев выброса метана в Китае за 2021 год.

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Правительство Китая не всегда требует, чтобы компании отчитывались о выбросах парниковых газов. Отдел политики по защите природы и экологии, Министерство экологии и окружающей среды, а также пресс-секретарь правительства провинции Шаньси не стали комментировать ситуацию.

В декабре 2021 года Китай побил собственный рекорд по количеству добытого угля. Несмотря на озабоченность других стран проблемами экологии, китайские власти призвали добытчиков ископаемого топлива работать эффективнее. Таким образом стране удалось восстановить экономику после пандемии.

Нина Ташевская
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