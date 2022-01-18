Китай пожертвовал спасением планеты ради своей выгоды

В 2021 году количество добытого угля в Китае побило рекорды. Власти страны пожертвовали спасением планеты ради экономической выгоды и поощрили компании по добыче ископаемого топлива работать эффективнее. Об этом сообщает The Guardian.

Китай — мировой лидер в добыче и потреблении угля. В декабре страна добыла 384,6 миллиона тонн ископаемого топлива, превысив свой ноябрьский рекорд в 370,8 миллиона тонн. Повышение продуктивности добытчиков спровоцировал призыв властей к их активной работе ради развития экономики страны после пандемии.

Страна также побила свой рекорд по добыче угля за целый год, превысив его на 4,7 процента. Это случилось спустя несколько месяцев после климатического саммита в Глазго, где обсуждалась тема прекращения использования угля — крупнейшего источника загрязнения окружающей среды. Индия добилась решения не отказываться от ископаемого топлива, но сократить его использование.

После саммита председатель COP26 Алок Шарма заявил, что позиция Индии и Китая относительно вредного для экологии топлива его сильно тревожит. «Индии и Китаю придется объясниться перед бедными странами», — добавил Шарма.

В декабре Китай пообещал ради спасения планеты сократить выбросы от производства алюминия на пять процентов к 2025 году. Подобные изменения идут вместе со стремлением Китая включиться в мировой план восстановления экологии и сокращения выбросов углекислого газа.