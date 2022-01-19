У переболевших COVID-19 обнаружили маркеры повреждения мозга

Ученые Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете обнаружили у переболевших COVID-19 высокие уровни белков в крови, которые повышаются при неврологических повреждениях. Об этом сообщает издание StudyFinds.

В исследовании принял участие 251 человек, госпитализированный с COVID-19 в течение первых нескольких месяцев пандемии в 2020 году. Средний возраст участников составил 71 год, но они имели хорошее здоровье, не страдали от деменции или снижения когнитивных функций. Ученые разделили участников на две группы: с неврологическими симптомами и без. Их показатели сравнили с группами контроля, включающими 54 здоровых человека, 54 человека с легким снижением когнитивных функций и 53 — с болезнью Альцгеймера.

По уровню трех маркеров крови — убиквитинкарбоксиконцевая гидролаза L1 (UCHL1), общий тау-белок и фосфорилированный тау-181 (ptau181) — можно измерить гибель и разрушение нейронов мозга. Другими маркерами являются уровни легкой цепи нейрофиламентов (повреждение аксонов мозга), уровни глиального фибриллярного кислого белка GFAP (повреждение глиальных клеток) и бета-амилоиды. В течение инфекции COVID-19 маркеры повреждения головного мозга были заметно выше, чем у пациентов с болезнью Альцгеймера. Основным признаком неврологического поражения было состояние токсико-метаболической энцефалопатии, симптомы которого варьируются от спутанности сознания до комы из-за токсинов, являющихся побочным продуктом реакции иммунной системы.

Маркеры легкой цепи нейрофиламента были на 179 процентов выше среди пациентов с коронавирусом в краткосрочной перспективе, чем у людей с болезнью Альцгеймера. Уровни GFAP также были на 65 процентов выше среди пациентов с COVID-19 по сравнению с пациентами с деменцией. По словам авторов, это указывает на то, что у людей с повреждением головного мозга из-за коронавируса риск деменции увеличивается.