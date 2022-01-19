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В бундестаге призвали защитить Украину от хакерских атак

Депутат бундестага заявила о необходимости поддержки Украины в защите от кибератак
Мари-Агнес Штрак-Циммерман

Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фото: Michele Tantussi / Reuters

НАТО должно расширить военную поддержку Украины, чтобы защитить ее от кибератак, заявила депутат бундестага и глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом сообщает агентство DPA.

Депутат рассказала о необходимости поддержки Украины в вопросах защиты киберпространства от хакерских атак, называя это «конкретным определением поддержки Киева».

При этом она считает, что вероятность наступления «российских танков на украинскую территорию» крайне мала. Она призвала обратить внимание на опасность ассиметричной и гибридной войны и напомнила про случаи хакерских атак на интернет-инфраструктуру администрации Украины.

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В ходе визита главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев Германия и Украина договорились о помощи в области противодействия угрозам в киберпространстве. На встрече были упомянуты сотрудники Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ, которые будут задействованы для дальнейшего расследования недавней кибератаки на украинские государственные интернет-ресурсы страны.

14 января представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Киев может настигнуть эскалация ситуации из-за кибератаки на правительственные сайты 14 января.

Ранее министерство культуры Украины обвинило Россию в хакерской атаке на правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. Целью таких атак, по мнению ведомства, является дестабилизация внутренней ситуации на Украине, а также желание посеять хаос в украинском обществе.

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Дмитрий Сотак
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