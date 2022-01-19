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Россиянка нашла на улице 500 тысяч рублей и вернула владельцу

Жительница Томска нашла на улице крупную сумму денег и возвратила выронившему ее мужчине

Кадр: телеграм-канал «Mash Siberia»

Жительница Томска нашла на улице крупную сумму и вернула ее владельцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянка рассказала, что сначала приняла пачку денег за ненастоящие банкноты — так называемые билеты банка приколов. Сначала она прошла мимо, но позже решила вернуться и подобрать. «Вдруг это реальные деньги, вдруг подберет кто-нибудь не тот», — объяснила женщина свое решение.

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Пятитысячные купюры действительно оказались настоящими, а всего в пачке оказалось 500 тысяч рублей. После работы россиянка отнесла пачку в полицию. К тому времени владелец крупной суммы уже написал заявление о пропаже, и деньги были ему возвращены в присутствии понятых. Мужчина рассказал, что снимал деньги в банкомате утром, и, скорее всего, выронил пачку, когда доставал из кармана маску.

Ранее сообщалось, что в Великобритании дедушка и внучка вернули владельцу найденную на улице крупную сумму денег. Выяснилось, что деньги выронила женщина, собиравшаяся за покупками.

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Екатерина Лобанова
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