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Ученые научились определять риск смерти по глазам

Ученые из Китая: старение сетчатки глаз связано с повышением риска смерти

Фото: Pixabay

Ученые из Китая научились определять риск смерти по глазам. Результаты исследования ученого Чжуотина Чжу из китайской Академии медицинских наук провинции Гуандун и его коллег были опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

Отмечается, что разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека является признаком повышенного риска смерти. По данным ученых, состояние сети мелких сосудов может быть надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга. Специалистами использовались алгоритмы машинного обучения, чтобы попробовать предсказать возраст человека по состоянию его глаз.

Базой данных послужили 80 169 изображений глазного дна, которые были получены ранее от 46 969 добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет во время исследования в Великобритании. Выяснилось, что алгоритм способен определить возраст человека со средней точностью до трех лет. Также ученые отметили, что разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался ассоциирован со смертью.

Доля участников исследования с разницей в возрасте более 3, 5 и 10 лет составляла 51, 28 и 4,5 процента соответственно. По данным исследователей, большая разница в возрасте повышает риск смерти примерно на 50 процентов, а каждый год разрыва увеличивает риск на 2-3 процента.

Ранее исследователи из Швеции и Дании выяснили, что уменьшение роста в среднем возрасте оказалось маркером повышенного риска ранней смерти у женщин — главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний.

Марина Совина
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