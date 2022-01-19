Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стала известна дата проведения церемонии «Грэмми»

Церемония вручения награды «Грэмми» пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Церемония вручения награды «Грэмми» пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе. Об этом сообщили организаторы на сайте мероприятия.

Отмечается, что церемонию планируется провести в полноценном формате на арене MGM Grand Garden. Ее ведущим станет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Награды будут вручены в 85 номинациях.

Ранее Академия звукозаписи США объявила, что перенесли на неопределенный срок церемонию вручения награды «Грэмми» из-за распространения коронавируса.

Полный список кандидатов на премию «Грэмми» объявили 23 ноября. Рекордсменом по числу номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист. Он представлен в 11 категориях. Певицы Doja Cat и H.E.R., а также артист Джастин Бибер, могут получить по восемь статуэток «Грэмми», а исполнительницы Билли Айлиш и Оливия Родриго по семь.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдепе заявили о возможности нападения России на Украину из Белоруссии
Генетик рассказал об «очень необычной» разновидности омикрона
Белый дом призвал Москву принять решение по европейской безопасности
В США связали снижение числа крупных кибератак с переговорами Путина и Байдена
Актера Федора Дунаевского госпитализировали в Москве
Глава ВОЗ оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса
Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы
Волочкова устроила скандал в самолете
Стала известна дата проведения церемонии «Грэмми»
Назван эффективный способ выпускать пар при переутомлении
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter