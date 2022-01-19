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Появились первые кадры визита госсекретаря Блинкена на Украину

Госсекретарь США Блинкен прилетел в аэропорт Борисполь в Киеве 19 января

На Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Борт американского чиновника прилетел в аэропорт «Борисполь» в Киеве утром в среду, 19 января. Первые кадры визита появились в Telegram-канале «Политика Страны».

По сообщению пресс-службы МИД Украины, госсекретарь Блинкен встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министры обсудят ситуацию по урегулированию возможного российско-украинского вооруженного конфликта, а также возможности Вашингтона в осуществлении практической помощи Украине.

После переговоров в Киеве у Блинкена запланированы еще две дипломатические поездки — 20 января в Берлин на встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а также 21 января в Женеву, где его будет ждать глава МИД России Сергей Лавров.

Тесные контакты Блинкена с главами дипломатии европейских держав предположительно связаны с прошедшим 10-12 января в Швейцарии обсуждением гарантий безопасности в Восточной Европе между Вашингтоном и Москвой. В Кремле назвали прошедшую встречу неудачной.

Дмитрий Настасьев
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