В Венгрии ужесточили правила пребывания для российских туристов

Правительство Венгрии с 15 февраля сократит срок действия прививочных сертификатов до шести месяцев — новые меры были предприняты в борьбе с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что ужесточение правил коснется и пребывания в стране иностранных туристов, в том числе и россиян. Так, путешественникам, планирующим поездку в Венгрию после 15 февраля, придется учитывать новые сроки действия прививочных сертификатов.

Тем не менее Венгрия пускает и непривитых туристов — для въезда в страну нужен либо сертификат вакцинации (страна одобрила «Спутник V»), либо ПЦР-тест сроком не более 72 часов на английском или венгерском языках, карантин или дополнительные анализы проходить по приезде не требуется.

В АТОР также напомнили, что с 1 февраля 2022 года срок действия прививочных сертификатов в странах ЕС сократится с года до девяти месяцев. Однако Греция и Кипр уже признают вакцинированными только тех туристов, кто прошел иммунизацию не более семи месяцев назад.

Ранее в январе эксперты туротрасли раскрыли российским путешественникам способ попасть во временно закрытые из-за пандемии COVID-19 европейские страны. Так, въехать в такие государства, как Испания, Франция, Португалия и Италия, можно через Венгрию и Грецию.