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Вышедшие на биржу российские компании побили многолетний рекорд

Refinitiv: российские компании в 2021 году привлекли в ходе IPO 3,7 миллиарда долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российские компании, вышедшие на биржу в 2021 году, получили в ходе первичных выпусков 3,7 миллиарда долларов, побив многолетний рекорд. Показатель стал самым высоким с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv.

На первичные публичные предложения, IPO, пришлось более половины суммы, которую компании привлекли на рынках акционерного капитала за весь год (7,4 миллиарда). При этом сами рынки показали снижение на 6 процентов после взрывного роста по итогам 2020-го, более чем на 130 процентов. Всего в 2021 году было проведено 20 сделок, годом ранее их было 22.

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При этом сумма объявленных сделок слияния и поглощения (M&A, mergers and acquisitions) с любым участием российских компаний в 2021 году резко рухнула по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о сумме в 33,9 миллиарда рублей, снижение составило 40 процентов. Самих же сделок стало больше — 938 по сравнению с 831 сделкой 2020-го.

Резкое снижение объясняется тем, что в 2020 году высокие показатели обеспечила сделка по передаче Сбербанка от ЦБ правительству. Без нее рынок в пандемию упал бы до минимума с 2002 года. Самой значительной в 2021 году стала продажа доли в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy (Сингапур). «Роснефть», продававшая долю, оценивала сделку в 3,5 миллиарда евро.

Следующей по величине стала сделка с угледобывающей компанией «Распадская», ее акции собираются распределить между акционерами холдинга Evraz. Refinitiv приводит сумму в 3,1 миллиарда долларов. Сделка еще не завершена, подготовку начали более года назад.

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Платон Щукин
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