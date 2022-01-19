Остановку оборота криптовалюты посчитали невозможной

Полная остановка оборота криптовалюты невозможна, поскольку она крайне востребована в операциях, связанных с нелегальным бизнесом, и квалифицированные люди из этой сферы всегда найдут нужные лазейки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Николай Кульбака. Он добавил, что единственное, что может сделать государство, — поставить минимальные барьеры, позволяющие контролировать оборот этой валюты.

Центробанк начал изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками. Регулятор заинтересовался платежами между физлицами (p2p), в том числе на карты подставных лиц. Переводы в пользу криптообменников создают для россиян финансовые риски и вовлекают их в мошеннические схемы, заявляют в ЦБ.

«Барьеры можно обойти»

Кульбака назвал попытку ограничения рынка криптовалют мировым трендом, в рамках которого действует и Россия. Он объяснил, что криптовалюта представляет угрозу не столько своими объемами, сколько тем, что используется для нелегальных, неконтролируемых операций. Экономист уточнил, что с ее помощью можно оплатить все, что угодно, включая преступную деятельность

«Почти все страны сейчас пытаются контролировать рынок криптовалюты, ничего удивительного в этом нет и для России. Тем не менее, говорить о том, что удастся полностью его закрыть, очень сложно. Но государство будет пытаться поставить хоть какой-то контроль и барьеры. Но даже эти барьеры можно будет обойти людям с необходимой квалификацией и умением пользоваться различными инструментами интернета. Все же, это не массовый продукт, ниша тут довольно узкая, а большинство пользователей криптовалюты достаточно квалифицированы, чтобы найти лазейки», — считает экономист.

Потому главная цель регуляторов, как считает Кульбака, — не запретить криптовалюту в принципе, а увеличить издержки ее использования, повысить риски. Тем не менее, она все равно останется одним из возможных инструментов инвестирования в легальном сегменте, в частности, для тех, кто предпочитает экзотические вложения.

«Криптовалюта для инвестиций — это примерно как золото. Мало кто им пользуется в реальной жизни, но кто-то пытается на нем играть. Попытки заработка на криптовалюте будут интересны больше для тех, кто преследует спекулятивные цели, а не для обычных инвесторов, предпочитающих вложения в долгосрочные проекты. Главная проблема криптовалюты ведь в том, что, по сути, это нелегальный денежный поток, который может быть использован для любых целей», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

В декабре 2021 года стало известно, что Центробанк обдумывает введение запрета на инвестиции в криптовалюту на территории России.