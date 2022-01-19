Американцам бесплатно раздадут сотни миллионов респираторов из-за омикрона

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 19 января, объявит о решении бесплатно раздать американцам сотни миллионов респираторов N95 из-за роста числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По информации американского издания, данный шаг станет ответом правительства на давление в связи с необходимостью отказа от тканевых масок в пользу более надежных вариантов. Отмечается, что в последнее время эксперты в области здравоохранения призывали Белый дом устроить раздачу респираторов, так как американцам сложно достать дешевые и достаточно эффективные против омикрона N95.

Ранее главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что омикрон-штамм коронавируса заразит практически всех людей, но больший вред он нанесет именно непривитым. По словам врача, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию люди заразятся повторно, но скорее всего перенесут коронавирус в легкой форме и им не потребуется госпитализация. Серьезные последствия омикрон-штамма испытают на себе те, кто не успел или отказался прививаться, считает эксперт.

