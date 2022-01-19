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Девушка испортила личные вещи парня в отместку за его измену

Британка узнала о неверности возлюбленного и испортила его вещи блестками

Британка узнала о неверности возлюбленного и придумала необычный способ мести за его проступок. На ролик, который появился на платформе в TikTok, обратили внимание в Daily Mail.

23-летняя жительница Дарема Джейд Имоджен (Jade Imogen) рассказала, что случайно обнаружила в телефоне парня переписки с другими женщинами и сразу бросила его после трех лет отношений. «Перед Рождеством я увидела в его часах Apple фотографии и сообщения девушек, он не стал отнекиваться, и мы расстались», — пояснила она.

Блогерша призналась, что захотела отомстить мужчине за его измену, поскольку не смогла смириться с оскорбительным отношением к себе. По словам девушки, она получила в подарок от Amazon ваучер на 15 фунтов стерлингов (1563 рубля) и купила на него 82 пачки блесток, с помощью которых в отместку бывшему испортила его личные вещи, пока он был на работе.

На размещенных кадрах видно, что Имоджен высыпает содержимое упаковок на одежду, в обувь, средства для уборки дома, деньги и лубрикант, а также носки и карманы всей верхней одежды. Помимо этого, она распылила блестки на содержимое гардероба, сушилку с вещами, тюбик с зубной пастой, постельное белье и стиральную машину.

«Если честно, после этого я почувствовала гордость за тебя. Я не могу перестать улыбаться, когда думаю об этом. Бывший назвал это "дьявольским поступком" и был в гневе, но я безумно довольна», — подчеркнула британка в разговоре с журналистами.

В феврале другая блогерша, которая оригинально отомстила парню-изменщику, прославилась в соцсетях. Героиня ролика распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.

Майя Пономаренко
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