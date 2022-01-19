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В Солнечной системе нашли еще один подледный океан

Данные космического аппарата Cassini указали на существование океана на Мимасе

Изображение: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружили, что небольшой спутник Сатурна — Мимас — может иметь внутренний подледный океан. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Космический аппарат Cassini в последние дни своей миссии обнаружил либрацию — колебания оси вращения спутника, которые могут указывать на геологическую активность, способную поддерживать внутренний океан. Если это подтвердится, то спутник будет представлять новый класс океанских миров с поверхностью, которая не имеет внешних признаков существования огромных объемов жидкой воды.

В Солнечной системе существуют несколько миров с океанами, скрытыми под поверхностью. К ним относятся Европа, Титан, Энцелад, а также Плутон. На Мимасе поверхность покрыта кратерами, поэтому ученые не предполагали, что под ней может находиться океан. На Энцеладе и Европе ледяная поверхность покрыта трещинами и имеет другие признаки геологической активности.

Приливные процессы рассеивают орбитальную и вращательную энергию спутника в виде тепла. Такое приливное нагревание внутри Мимаса должно быть достаточно большим, чтобы океан не замерзал, но достаточно маленьким, чтобы поддерживать оболочку толщиной 22-32 километра.

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Александр Еникеев
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