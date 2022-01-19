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Защита Порошенко обжалует решение об избрании ему меры пресечения

Бывший президент Украины Порошенко захотел вернуть загранпаспорт и обжалует решение суда

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко обжалуют решение Печерского суда об избрании ему меры пресечения. Защита политика недовольна тем, что у него отобрали заграничный паспорт, передает Telegram-канал Vesti.ua.

«Не пускать Порошенко за границу — это зло для Украины в первую очередь», — заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович. Он считает, что политику необходимо вернуть загранпаспорт, иначе это помешает его деятельности на благо страны.

Кроме изъятия заграничного паспорта, суд обязал бывшего президента не покидать Киев и приезжать в правоохранительные органы по первому требованию. Порошенко для исполнения требований судей потребуется носить электронный прибор слежения. Решение действует в течение двух месяцев или 60 суток.

Тем временем сторонники политика идут к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Туда их позвал руководитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, соратник Порошенко и бывший исполняющий обязанности главы Украины.

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Дмитрий Настасьев
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