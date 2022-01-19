Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Беременная женщина пострадала при аварии с каретой скорой помощи в Новой Москве

Четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в ДТП со скорой в Новой Москве

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Новой Москве автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину, находившуюся внутри кареты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, ДТП произошло на Варшавском шоссе на съезде в деревню Кленово. «В скорой пострадали четыре человека, в том числе женщина-пациентка», — пояснил собеседник.

Ранее в Туле водитель внедорожника заблокировал выезд машины скорой помощи с пенсионеркой. Россиянин пошел на это из принципа. На опубликованных в Telegram-канале Mash кадрах видно, как во дворе дома стоит автомобиль скорой помощи. В салоне находились пожилая пациентка и фельдшер. Дорогу медикам перекрыла иномарка, рядом с ней стоял мужчина. В результате собравшиеся люди просто оттолкали внедорожник руками.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за возможного вторжения России
Опубликовано видео унесшего жизни ошибочного удара США по автомобилю в Кабуле
Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
Instagram позволит монетизировать контент с помощью платных подписок
При аварии со скорой в Новой Москве пострадала беременная женщина
Беременная женщина пострадала при аварии с каретой скорой помощи в Новой Москве
Глава UFC объяснил отказ включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA
Порошенко после решения суда поехал «праздновать» в ресторан
Раскрыта дата визита Эрдогана на Украину
Евросоюз обвинили в нарушении принципов демократии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter