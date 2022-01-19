Беременная женщина пострадала при аварии с каретой скорой помощи в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, в которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину, находившуюся внутри кареты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, ДТП произошло на Варшавском шоссе на съезде в деревню Кленово. «В скорой пострадали четыре человека, в том числе женщина-пациентка», — пояснил собеседник.

Ранее в Туле водитель внедорожника заблокировал выезд машины скорой помощи с пенсионеркой. Россиянин пошел на это из принципа. На опубликованных в Telegram-канале Mash кадрах видно, как во дворе дома стоит автомобиль скорой помощи. В салоне находились пожилая пациентка и фельдшер. Дорогу медикам перекрыла иномарка, рядом с ней стоял мужчина. В результате собравшиеся люди просто оттолкали внедорожник руками.