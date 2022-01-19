Омикрон стал лидирующим штаммом в российском регионе

Омикрон-штамм коронавируса стал лидирующим в Ставропольском крае. Об этом заявили в правительстве региона, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Ставрополье наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Впервые за два года в крае выявили 621 случай коронавируса за 24 часа. Причиной этой волны пандемии власти назвали омикрон, заболеваемость которым почти вдвое превышает заболеваемость дельта-штаммом.

«У 42 процентов пациентов заболевание протекает в бессимптомной форме, у 54,5 процента — в форме респираторно-вирусной инфекции и примерно у 4,1 процента — переходит в стадию пневмонии», — говорится в сообщении.

Власти отметили, что новый штамм в основном поражает детей, так как именно в этой категории жителей был замечен рост заболеваемости.

Ранее заслуженный врач, эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его мнению, в стране не нужно вводить локдаун, однако необходимо вакцинировать как можно больше граждан.