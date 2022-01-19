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Омикрон нашел новый способ заражать людей

Генетик Прусс: омикрон научился попадать в организм человека через пузырьки эндосом

Фото: Diego Vara / Reuters

Омикрон-вариант коронавируса нашел новый способ заражать людей, попадая в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал известный ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, США.

«Считалось, что вирусам трудно так делать. Там [в эндосомах] очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые раскусывают, разгрызают вирусы», — пояснил эксперт.

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Омикрон же каким-то образом научился подавлять эти антивирусные процессы, но до сих пор непонятно, как ему это удается.

«От изучения этого специфического процесса будет зависеть наше понимание, что смогут делать вирусы дальше, насколько легко им получить такие необычные изменения, позволяющие эффективно заражать клетки нашего организма», — отметил Прусс.

Все это может говорить о том, что вирус способен изменяться серьезным образом, чтобы иммунная система его не узнала, но от этого ему будет больше вреда, чем пользы, отметил собеседник «Ленты.ру». В будущем, полагает генетик, вирус станет слабопатогенным и превратится в нечто вроде простудного заболевания.

Ранее 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 1682 случая заражения омикроном. Эта разновидность в настоящее время доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Голикова отметила, что более 27 процентов россиян, заразившихся омикрон-штаммом, были полностью привиты от коронавируса.

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Евгения Куликова
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