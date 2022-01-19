В России прокомментировали заявление Канады о погибших солдатах Украины

Посольство России в Оттаве выразило недоумение в связи с заявлением главы МИД Канады Мелани Жоли о 4,5 тысячах погибших украинских солдат. Комментарий российской дипмиссии опубликован на ее сайте.

В заявлении в Twitter канадский дипломат заявила, что «в войне с Россией на восточном фронте» погибли тысячи украинских солдат. По мнению российских дипломатов, подобные формулировки искажают действительность и не способствуют урегулированию внутриукраинского конфликта.

Представители посольства добавили, что описанные солдаты — это «участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан на востоке страны». «Российская сторона рассчитывает, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима», — добавили в дипмиссии.

Жоли опубликовала такое сообщение во время визита на Украину, который начался 17 января. 18 января состоялась ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.