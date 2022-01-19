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Порошенко пригрозил Зеленскому за «игру на рояле без рук»

Петр Порошенко: «прихлопнем» крышку рояля, на котором Владимир Зеленский «играл без рук»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Настало время «прихлопнуть крышку рояля», на котором президент Украины Владимир Зеленский «играл без рук». С такими словами к своим сторонникам обратился бывший украинский лидер Петр Порошенко, призывая людей идти маршем в центр Киева, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Речь идет об инциденте, произошедшем в 2016 году на выступлении артистов студии «Квартал-95», которую до избрания на свой пост возглавлял Зеленский. В одном из номеров комик вышел на сцену, приспустил штаны перед роялем и сымитировал исполнение гимна Украины своим членом.

«Настало время, когда надо прихлопнуть крышку пианино и дать решительный отпор», — пригрозил Порошенко своему оппоненту и призвал сторонников устроить митинг у здания офиса президента на Банковой улице.

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В свою очередь его соратник, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, заявил, что на митинге украинцы планируют «передать привет Зе» и добиться снятия с оппозиционного политика всех обвинений по делу о государственной измене. «Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий Зеленского еще не окончен», — сказал он.

На Украине Петра Порошенко обвиняют в госизмене. В октябре 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, касающиеся уголовного дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

19 января Печерский районный суд Киева избирал для избрал для Порошенко самую мягкую из возможных мер пресечения — личное обязательство. Его обязали сдать загранпаспорт, а также являться к правоохранительным органам по первому требованию. Сам экс-президент счел это решение неоправданно жестким, вышел к сторонникам и призвал их бороться против преследований со стороны властей.

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Михаил Кириллов
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